A Fred Perry revisita os padrões gingham das coleções Amy originais e apresenta aplicações ilustrativas desenhadas pelo artista e grafitter Pegasus.

Um legado de criatividade

Enraizada no vestuário desportivo da cantora e nas suas silhuetas de pin-up, a mais recente coleção em homenagem a Amy Winehouse transmite as influências da mulher moderna Fred Perry, combinando-as com as nuances estilísticas distintivas da artista, uma simbiose que torna a coleção tão única.

O polo Fred Perry foi adaptado com um decote de botões alongado, gola e punhos com dobra para cima, terminando com uma reintrodução de detalhes bordados, incluindo "Amy" abaixo da icónica coroa de louros.

A Fred Perry une-se novamente ao artista britânico Pegasus - conhecido pela sua peça em stencil da cantora em Camden. Pegasus presta homenagem a Amy com designs exclusivos, bordados em peças selecionadas. Como sempre, cada peça é assinada com dois corações cuidadosamente colocados - uma referência às tatuagens da cantora.

créditos: Fred Perry

A camisa é fabricada em gingham de algodão preto e amarelo gelo, fazendo referência às coleções iniciais criadas pela própria Amy, tão evocativas do estilo dos anos 50 que a cantora tanto gostava. Esta peça é apresentada com um corte quadrado e com uma sequência de cinco botões.

O estampado em padrão gingham também aparece no casaco Harrington, outro estilo intemporal que Amy usava. Esta peça clássica é decorada com ilustrações de Pegasus, garantindo a diferenciação e prometendo que seja um novo must-have.

Para terminar o look, estão disponíveis as elegantes calças pretas, com detalhes em padrão gingham no seu interior e com uma abertura na zona da bainha.

créditos: Fred Perry

A Fred Perry continua a colaborar com a Amy Winehouse Foundation, contribuindo para a instituição com cada coleção lançada em sua homenagem, apoiando assim o seu vital trabalho.