A PUMA decidiu homenagear uma nova geração de fãs de futebol ao redor do mundo com o seu mais recente lançamento. Na criação da Fandom Collection, a marca apostou em força nas cores, nos desenhos e nos logotipos de grandes dimensões de forma a conferir alguma irreverência e ousadia a esta linha.

T-shirts, sweats e casacos são algumas das peças de roupa que compõem este lançamento que oferece opções para toda a família em tons como o verde, o rosa e o lavanda. Para finalizar o look, é possível escolher entre alguns dos modelos de ténis mais inmporais, onde se destacam os Suede, CA Pro, Rider FV e TRC Blaze.

Para filmar a campanha, a PUMA viajou até à capital do Gana na companhia do jogador ganense Mohammed Kudus que foi escolhido para protagonizar este vídeo promocional. Mais do que mostrar as origens de Kudus, a marca pretende ainda celebrar a cultura deste país onde é visível a paixão pelo futebol.

A coleção já está disponível nas lojas físicas, online e em distribuidores selecionados.