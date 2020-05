A acreditar que tudo vai ficar bem e para começar a sonhar com os dias de calor, mergulhos e brincadeiras na praia, a My First Cantê, inspirada pela alegria da Bahia, abre as portas de casa da Benny, do Vasco e do Tomás para apresentar a sua nova coleção, direcionada a crianças entre 1 e 10 anos.

Cantê/Salvador Colaço