Nos dias em que precisa de uma opção mais prática do que a mala que usa habitualmente mas onde caibam todos os seus essenciais do dia a dia, a Havaianas tem uma solução que poderá ser do seu agrado.

Com um design retangular e alça regulável, a Street Bag destaca-se pela sua versatilidade uma vez que pode ser usada de três formas diferentes: ao ombro, à tiracolo ou à cintura.

Fabricada em silicione, esta tem ainda a vantagem de ser bastante leve e ser uma boa aposta para os dias em que se pretende fazer acompanhar de pouco mais do que o telemóvel, chaves e porta-moedas.

Para além da linha tradicional em cores sólidas, a marca brasileira aventurou-se no lançamento de uma linha com purpurinas. A Street Bag Glitter está disponível em três cores - preto, rosa e bege - e promete trazer uma boa dose de brilho para os seus looks do dia a dia.

A Havaianas Street Bag Glitter (24€) já está disponível online e nas lojas físicas da marca.