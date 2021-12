A C&A acaba de ser eleita A Melhor Loja de Portugal, na categoria de Moda da edição nacional dos prémios “Retail of The Year”, o concurso que tem lugar em diversos países europeus e que visa premiar as melhores práticas na área do retalho ao nível das lojas físicas e digitais.

A votação é realizada pelos consumidores através de uma votação online, onde são avaliados seis critérios: preço, utilidade e serviço, experiência de compra e informações, sortido, aparência e facilidade de compra.

De acordo com Ana Santos, Events & PR Specialist da C&A Portugal e Espanha:

Os clientes estão no centro de tudo o que fazemos, assegurar a sua satisfação e bem-estar é um dos nossos principais objetivos e é por isso, um grande elogio sermos considerados pelos consumidores a Melhor Loja de Portugal nesta categoria. Receber este prémio é receber o seu reconhecimento, e sermos os eleitos no ano em que celebramos o nosso 30º aniversário é ainda mais gratificante.