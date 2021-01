A partir de amanhã, dia 28 de janeiro, e até dia 31 os manequins da C&A encontram-se despidos para enviar uma mensagem contra as alterações climáticas e reafirmando assim, o seu compromisso com a sustentabilidade no Dia Mundial pela Redução das Emissões de CO2.

A campanha tem como lema “Não vires as costas às alterações climáticas”, onde esta mensagem vai estar presente nas montras de algumas lojas da marca, onde os protagonistas serão os manequins que além de estarem sem roupa, vão estar de costas para o público de forma a captarem a atenção destes alertando-os pata a necessidade de soluções para protegerem o planeta.

De acordo com o diretor geral da C&A para a Península Ibérica:

Com esta campanha pretendemos consciencializar sobre a necessidade de mudar a nossa mentalidade e agir para travar as alterações climáticas. Na C&A em Espanha e em Portugal demos um passo nesta direção com o projeto de carbono neutro nas nossas lojas de ambos os países. O nosso compromisso e objetivo máximo é fazer da sustentabilidade a norma. Não apenas através das nossas coleções, oferecendo produtos finais mais sustentáveis, mas também vendo isso refletido na nossa cadeia de valor e operações.

É importante referir que devido à situação em que o país de encontra, a campanha irá estar apenas disponível nas lojas de Espanha.