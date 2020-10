Sob o mote “1 em cada 8 mulheres enfrentará cancro da mama ao longo das suas vidas”, a C&A lança pelo segundo ano consecutivo uma impactante campanha que procura potenciar a reflexão em torno da doença e informar como ajudar na prevenção.

No ano passado a marca optou por passar uma mensagem de prevenção com a campanha “Reminder Bra”, que relembrava mensalmente sobre a importância do autoexame mamário. Este ano a campanha tem outra relevância, pois a pandemia fez com desde maço o número de casos de cancro da mama diagnosticados tenha diminuído.

O objetico da C&A é sensibilizar e informar as mulheres e a sociedade em geral sobre a importância e necessidade de tomar medidas para prevenir esta doença, prestando atenção a sinais precoces e colocando em prática rotinas essenciais, tais como visitas regulares ao ginecologista, o autoexame em casa e a manutenção de hábitos para uma vida mais saudável.

De acordo com a Dra. Mónica Nave, médica oncologista no Hospital da Luz de Lisboa, destaca:

Falar de cancro da mama nunca será demais enquanto esta doença continuar a afetar tantas mulheres, e especialmente quando com os métodos de rastreio existentes e um tratamento iniciado numa fase de doença precoce podem salvar tantas vidas...

Como demonstração do compromisso da marca a esta causa, a fundação C&A contribuirá com 44 mil euros para a Associação de Apoio a Portadores de Alterações nos Genes Relacionados com Cancro Hereditário (EVITA), que tem como missão salvar vidas e melhorar a qualidade de vida de indivíduos e famílias afetadas pelo cancro hereditário.