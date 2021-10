O Bosque C&A surge do reforço da sustentabilidade da marca, onde os seus colaboradores e clientes irão ajudar na plantação de árvores.

Em Portugal, esta iniciativa faz parte da celebração dos 30 anos da marca no país, após a abertura da primeira loja no Cascaisshopping em 1991. Este projeto é realizado em parceria com a Life Terra, uma fundação cuja missão é restaurar a ligação das pessoas com a Terra e permitir que se atue no imediato de forma impactante em relação ao clima.

De acordo com o diretor geral da C&A Portugal e Espanha, Domingos Esteves:

A sustentabilidade e o cuidado com o planeta têm sido desde sempre um dos pilares da C&A. Como empresa que vende roupa, queremos que o cliente se vista bem com produtos de alta qualidade, mas também queremos ser responsáveis e conscientes da importância de desenvolvermos uma pegada verde positiva não só através da produção de artigos mais sustentáveis, mas também com projetos que promovem a regeneração da natureza para as gerações futuras. Com esta iniciativa e de mãos dadas com a Life Terra, pretendemos continuar a tomar medidas necessárias e úteis que ajudem na luta contra a mudança climática e que possam contribuir para um melhor planeta.

Sendo assim, por cada compra que os clientes realizem nas lojas da marca, entre 4 e 14 de novembro, será doado 1€ para a criação do Bosque C&A em Portugal, que terá uma extensão de aproximadamente dois hectares, permitindo a redução de mais de 250 toneladas de emissões de CO2 nos próximos anos.

Além de contribuírem para o bem-estar do meio ambiente, ganham ainda a possibilidade de participar num sorteio de 10 bicicletas elétricas e na participação direta no evento de florestação e criação do Bosque C&A.