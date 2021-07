Calçar uns ténis originais, ou aquele modelo que adoramos, tem o poder de dar destaque a qualquer look, por mais simples e básico que seja.

Os fãs da marca Vans entendem esta máxima muito bem e, para todos aqueles que não resistem a um par de ténis da marca preferida, a JD tem novidades diferentes, e até modelos exclusivos, para calçar este verão.

Quem gosta de ténis, normalmente, aposta neste calçado o ano todo, e mesmo nos meses mais quentes, este costuma ser o preferido. E se ter estilo é uma certeza para o ano inteiro, por outro lado, parece que o bom tempo traz aquela vontade extra de apostar ainda mais por peças diferentes.

Destacam-se, assim, alguns modelos da Vans para esta temporada:

O modelo Sentry Old Skool não brinca em serviço em questões de estilo, ou o modelo slip on, em branco e castanho claro com padrão axadrezado, disponível em mais 6 cores.

Em destaque, o verde néon, perfeito para o verão. Se o modelo clássico old Skool for para sempre o preferido, a versão em azul, preto e branco pode ser uma das apostas desta temporada. Para todos os gostos, o modelo básico da marca encontra-se disponível em mais 11 cores.

Já para não falar da sorte dos mais novos com a versão Sk8-hi em rosa tie dye. Também em rosa, e em dose de extrema fofura, o mesmo modelo existe em versão mini com um toque de purpurinas. Para terminar a sugestão nestes tons, esta versão parece discreta, mas tem potencial para ser a estrela no look escolhido.

Como não podia deixar de ser, a JD tem outra proposta estrela, desta vez um exclusivo, que parece tirado de um filme a preto e branco. Sempre atual, o modelo old Skool em cinzento integral, só se encontra na JD e vai deixar os adultos a sonhar com esta versão.

Ainda, para os fãs do famoso Spongebob, há um modelo que tem tudo de veranil numa mistura de preto, amarelo, branco e sola azul bebé.