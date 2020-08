Dsquared2 abre loja em Lisboa. Avenida da Liberdade foi o local escolhido

A Dsquared2 acaba de anunciar a abertura da sua primeira loja em Portugal. Localizada em Lisboa, na avenida da Liberdade, famosa por ser uma das artérias urbanas mais luxuosas da Europa, ocupa dois andares numa área de 240 metros quadrados. "Na fachada, uma grande entrada e seis janelas expansivas fazem uma confirmação visual poderosa. As áreas do espaço são definidas em termos de cores e tecidos, cada sala é única e totalmente distinta em termos de ambiente", revela a marca em comunicado.

A madeira laqueada e latão contrastam com as pedras brutas do edifício e com gesso sem acabamento, passando do intenso bordô ao cinzento. "Mármores, tapetes, cimentos e matérias-primas convivem com a mesma sensação de intimidade. O espaço é aconchegante, enquanto permanece aberto e convidativo", descreve o documento. "Todos os móveis e utensílios da loja foram feitos sob medida, desde bancos a abajures, cada um desenhado de forma individual", informa ainda a etiqueta de moda milanesa.

Para além dos vestidos de noite que integram a nova coleção e das últimas propostas de moda feminina, a Dsquared2 disponibiliza ainda a coleção cápsula de coquetel que desenvolveu para a primavera/verão de 2020. A moda masculina também não foi esquecida, incluindo a coleção Classic, uma linha de fatos e smokings confecionados por medida. "Destaque ainda para as coleções de acessórios, de moda de praia e de roupa interior, que também estão disponíveis na loja", informa a empresa italiana.

A marca que chega agora a Portugal pela primeira vez com loja própria, fundada pelos gémeos canadianos, designers de moda e empreendedores, Dan Catan e Dean Catan em 1996, prepara-se para celebrar um quarto de século no próximo ano. "Depois de trabalharem com marcas de renome internacional, criaram a Dsquared2, que foge um bocadinho ao estilo tradicional italiano, uma marca irreverente que aposta nos jeans e num estilo muito mais leve e descontraído", refere ainda o comunicado de imprensa.