Os dias longos e leves de verão convidam a uma pausa relaxante para revigorar corpo e mente. O Spa Vinothérapie Caudalie do The Yeatman preparou um programa especial de verão que convida a cuidar da pele para a exposição solar e a uma merecida pausa de puro relaxamento e bem-estar.

Como sugestão para o verão, o Spa de vinoterapia sugere uma conjugação de dois dos seus tratamentos de assinatura, pensada para proteger e preparar a pele para um bronzeado mais duradouro e luminoso.

A experiência começa na sala de relaxamento com vista panorâmica sobre a cidade do Porto e o Rio Douro. O primeiro tratamento sugerido é a “Massagem Divina” (80 minutos, 150€ por pessoa), uma combinação de esfoliação e massagem corporal para maior suavidade e hidratação da pele e uma sensação de descanso pleno.

Spa Vinothérapie Caudalie do The Yeatman

Com complemento, ou então de forma isolada, sugere-se o tratamento facial “Caudalie Grand Facial” com tratamento específico de olhos, o tratamento “Booster Anti-aging Olhos” (70 minutos, 105€ por pessoa). Além de permitir proteger e revitalizar a pele, enaltece a luminosidade promovendo uma textura da pele natural e fina e uma renovação e hidratação celular.

De referir que, como habitual, a experiência inclui acesso à piscina interior, também ela com vista panorâmica sobre a inspiradora paisagem.

Para uma experiência mais imersiva, o Spa sugere ainda o programa “Wellness and Wine Day Retreat” (105€ por pessoa), um verdadeiro retiro de bem-estar, que alia as propriedades terapêuticas da vinha ao prazer do vinho.

O programa inclui uma massagem de 30 minutos, com acesso à piscina panorâmica interior, e um final descontraído no bar do hotel, onde é possível desfrutar de um “Wine Flight”, uma prova de três vinhos selecionados especialmente para cada pessoa, de acordo com as suas preferências e interesses no mundo do vinho, acompanhada por petiscos do Chefe Ricardo Costa.

Spa Vinothérapie Caudalie do The Yeatman

A par destas sugestões, mantêm-se os programas integrados “Day Retreat” (90 €) e “Day Retreat Premium” (165€). Um convite para um dia de puro relaxamento no The Yeatman, que, na primeira versão, inclui uma massagem de 30 minutos com acesso à piscina interior panorâmica e um “Sparkling Afternoon Tea”, servido no bar, uma prazerosa degustação de canapés, scones preparados ao momento e pastelaria de autor, acompanhada por um flute de espumante.

Na versão premium, a massagem prolonga-se por 50 minutos e a experiência gastronómica converte-se num descontraído almoço no bar, com possibilidade de desfrutar dos amplos terraços panorâmicos do hotel.

As reservas podem ser feitas diretamente no site do hotel ou através do telefone (220 133 118, 220 133 100 ) ou e-mail (spa.reception@theyeatman.com) .