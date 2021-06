A sessão de fotos será realizada no Odeon de Herodes Ático, nos pés da Acrópole, na antiga Ágora de Atenas, no Templo do Poseidon e no Templo de Zeus, em Nemeia, acrescentou a mesma fonte.

A Dior também fez um pedido para fotografar no estádio Panatenaico de Atenas, onde foram realizados os primeiros Jogos Olímpicos da nossa época. O pedido está sob análise.

Recentemente, a marca de luxo anunciou que apresentará, a 17 de junho, a sua coleção "Cruzeiro", em Atenas.

As grandes casas do setor apresentam estas coleções uma vez por ano, geralmente no exterior, em paralelo às quatro semanas da moda anuais.

A empresa informou ainda que a coleção "Cruzeiro", de 2022, presta homenagem a uma sessão de fotos na Acrópole de Atenas realizada há 70 anos para apresentar as criações de alta-costura de Christian Dior.

"Mas não se trata de um desfile na Acrópole", insistiu Ministério grego.