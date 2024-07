Começaram as férias de Cristina Ferreira. A apresentadora partilhou as primeiras imagens do destino escolhido para recarregar baterias: Atenas, Grécia.

"Primeira vez em Atenas. Está um calor insuportável. Menos de quatro horas de voo. Aterrei às 6h da manhã e pus-me a andar", sublinhou em uma das várias partilhas que fez nas histórias da sua página de Instagram.

Cristina já teve a oportunidade de visitar a Acrópole.

Veja as fotografias na galeria.

Leia Também: Cristina Ferreira provoca Cláudio Ramos: "Vim com ar de férias"