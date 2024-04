Dior apresenta Edição Limitada de La Collection Privée

Em 1951, Christian Dior criou vestidos únicos com tecidos que revelavam majestosas borboletas. Metáfora das viagens, as borboletas inspiraram Maria Grazia Chiuri, diretora artística das coleções femininas da Dior, e se tornaram num motivo essencial na Coleção Cruise 2024. O padrão Butterfly Around the World, imaginada por Pietro Ruffo, instala-se nos looks criados por Maria Grazia Chiuri.

Este motivo cativante deu origem a imagens poéticas que lembram as mulheres e as flores que Monsieur Dior tanto amava.

Para o homenagear, uma edição limitada dos florais icónicos de La Collection Privée reflete um estojo encantado onde borboletas e flores se encontram.

Cada caixa de perfume é decorada com um motivo que ecoa as suas próprias notas, com as asas dessas criaturas etéreas sendo como páginas que contam uma história a cada batida.

Gris Dior

Um perfume rosa-chypre de contrastes acentuados revela, por sua vez, notas cítricas, florais e depois amadeiradas.

Lucky

Nesta ocasião, veste um luxuoso bouquet de flores verdes e brancas, no qual o lírio-do-vale é subtilmente evocado, descrevendo assim perfeitamente a harmonia fresca e delicada do perfume.

Sakura

Vê um universo fabuloso em flor, numa mistura de nuances subtis e de tons rosados, recordando a flor de cerejeira que dá nome à fragrância.

Jasmin des Anges

Concebido para ser tão solar como a flor que está no centro da sua criação. Com uma tonalidade amarela brilhante, o seu aroma floral e gourmand é misturado em torno de um jasmim de colheita tardia, rico e doce, e entrelaçado com uma nota melosa de alperce.