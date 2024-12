Chama-se D-Air, foi criado pela Dior em parceria com a empresa francesa Compoz Paris e quer elevar o ritual de perfumar a casa a um novo patamar, oferecendo uma experiência olfativa única. Este difusor de fragrâncias, que combina moda, decoração e tecnologia, tem a particularidade de trazer os aromas da La Collection Privée para cada divisão da sua casa.

Inspirada na alta-costura parisiense da Dior, a La Collection Privée Christian Dior é uma coleção de fragrâncias de luxo que se distingue pela exclusividade das suas matérias-primas e pelos processos de produção artesanais, afastando-se das opções mais comerciais e posicionando-se no segmento da alta perfumaria.

“Há sempre um rigor técnico, um rigor artesanal, um rigor de criatividade e de exclusividade para que quando sentimos um perfume da La Collection Privée é como se estivéssemos a vestir algo de alta-costura da Dior”, explica Luís Antunes, trainer Christian Dior Parfum, sobre esta linha que tem vindo a crescer ao longo dos anos e, mais recentemente, pela mão de Francis Kurkdjian, diretor criativo da Christian Dior perfumes.

Das 22 silhuetas olfativas que compõem esta gama premium, que durante décadas perfumaram a pele de seus clientes, a maison francesa selecionou cinco opções para perfumar a sala, o quarto, a cozinha ou até mesmo a casa de banho.

Difusor D-Air créditos: Dior Beauty

Ambre Nuit, Thé Osmanthus, Figue Méditerranée, Jardin d'Orangers e Oud Supreme são as fragrâncias de assinatura disponíveis, que exploram diferentes territórios e famílias olfativas (floral, ambar, chypre, amadeirados). Cada uma delas remete para o legado da maison fundada por Christian Dior, cujo objetivo sempre foi, tanto através das suas criações de moda quanto na alta perfumaria, embelezar a vida das suas clientes.

“O D-Air junta o know-how olfativo da La Collection Privée com a expertise tecnológica da Compoz Paris especializada em criar este tipo de dispositivos”, diz Inês Percheiro, Category Manager da Dior, sobre esta novidade de luxo para o segmento de casa e disponível apenas em branco.

Com uma tecnologia inovadora, o D-Air apresenta-se como um difusor de ar seco e silencioso, capaz de perfumar a sua casa com apenas um clique. Basta selecionar a fragrância desejada no ecrã do difusor, clicar em "Play" e, em segundos, o aroma envolve a divisão. Se mudar de ideias e quiser trocar uma opção floral por algo mais amadeirado, pode fazê-lo sem qualquer problema. Além de permitir a troca rápida de aromas sem que se misturem, o D-Air oferece a possibilidade de usar duas fragrâncias em simultâneo e ainda controlar a intensidade de cada uma.

Difusor D-Air créditos: Dior Beauty

“Criar estes moods e ambientes dentro das nossas casas também é algo inovador que queriamos trazer”, adianta sobre este difusor de cor branca que oferece cinco recargas que estão numa pequena gaveta, com duração entre 30 a 40 horas.

Outra característica que o diferencia das opções convencionais é a função "Timer", que permite chegar a casa e encontrar a sala ou o quarto perfumados com o seu aroma predileto. Esta funcionalidade – disponível também através da app da maison – permite programar o D-Air para ligar ou desligar em horários específicos do dia.

Além da componente tecnológica e funcional, destaca-se o tom branco e o design moderno e esteticamente atrativo do D-Air, que o torna também um objeto decorativo. Com isso, ele eleva qualquer divisão sem esforço, proporcionando uma experiência relaxante dentro de quatro paredes. “Podemos conectar com as nossas colunas e ter uma playlist, podemos ter um ritual de banhos… As opções são imensas”, elucida Inês Percheiro.

O D-Air x Compoz Paris (PVP: 2.900€) e as respetivas recargas (PVP: 400€/unidade) já estão à venda online ou sob encomenda no balcão do El Corte Inglés.