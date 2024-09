Rihanna, sublime no icónico colar reinventado, está radiante no seu vestido dourado bordado com lantejoulas pálidas, ambos criados por Maria Grazia Chiuri.

Rihanna, verdadeiramente "ela mesma", mas vista como nunca antes, dedica-se ao perfume emblemático enquanto expressa a sua celebração original da vida: J’adore!

Uma surpresa de um filme e um retorno à fonte. Uma celebração do sonho Dior em uníssono com a extravagância de uma estrela total e mulher universal.