Maria Grazia Chiuri foi buscar inspiração a uma das obras de Virginia Woolf, "Orlando", trazendo para cima da passerelle itens de alfaiataria masculina que surgem reinterpretados com um toque feminino. As peças em renda, com volume e de look romântico brincam com os códigos da maison, como a icónica t-shirt com o logo 'J'adore Dior' criada por John Galliano. Clique na galeria e veja as propostas da Dior para a próxima temporada outono/inverno 2025-2026.