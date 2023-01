Passo 1: Um olhar intenso

Uma das grandes tendências para este inverno é um look de olhos ousado e marcante que quebra as regras do tradicional. Comece por aplicar o Neutral Eye Base (P.V.P: 7,99€), um primer de olhos que suaviza, corrige e prepara a pálpebra para uma maquilhagem intensa e duradoura. Em seguida, escolha os produtos que melhor se adequam às suas necessidades. Uma opção prática, fácil de transportar e com um desempenho surpreendente, são as Long Lasting Eyeshadow Stick (P.V.P: 6,99€), sombras em stick de aplicação simples, disponíveis em 27 tonalidades cativantes, desde as mais suaves às mais intensas.

Passo 2: Eyeliner fora da zona de conforto

O eyeliner sempre foi um elemento chave para destacar um look de olhos e, nesta estação, está mais trendy que nunca. Pode apostar num traço mais gráfico, um versátil invertido ou um esfumado. Seja qual for a escolha, para cada um deles existe o produto perfeito.

Se quer apostar num registo geométrico, opte pelo Winged Eyeliner (P.V.P: 9,99€), um eyeliner de longa duração, resistente à água com ponta oblíqua, ideal para visuais gráficos distintos.

Se prefere um estilo mais esfumado, ou o eyeliner inverso, o multifuncional Deep Black Kajal (P.V.P: 9,49€) será a melhor solução. Consiga este look com a ajuda do Eyes 62 Slanted Eyeliner Brush (P.V.P: 11,99€ )

Passo 3: Pestanas imbatíveis

Uma maquilhagem de olhos só termina com uma boa máscara. Aplique em primeiro lugar a Building Base Mascara Volumizing & Caring Effect Primer (P.V.P: 9,99€), uma base que potencia o efeito de volume e alongamento, assim como a intensidade de cor da máscara clássica.

Finalize o look com a Maxi Mod Volume & Definition Mascara (P.V.P: 10,99€), para pestanas imbatíveis que conferem profundidade ao olhar.

DICA KIKO MILANO:

Para terminar, fixe todo o look com o Make Up Fixer (P.V.P: 9,99€), um spray fixador com álcool cosmético que evapora instantaneamente e permite uma fixação extrema da maquilhagem, sem a alterar.