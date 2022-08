Ao criar a coleção outono-inverno 2022/2023, a Desigual decidiu lançar uma linha de roupa que girasse em torno de uma figuras mais famosas do universo Disney: o rato Mickey. Para quem é fã da marca sabe que esta não é a primeira vez que estes dois mundos se juntam para criar uma coleção de moda: a primeira remonta a 1984 onde se destacou a criação de um casaco de ganga com um patch do Mickey.

Volvidos quase 40 anos, os caminhos da Desigual e da Disney voltam a cruzar-se dando origem a mais uma colaboração muito especial. Um dos tecidos mais proeminentes desta parceria é o patchwork que está presente em diferentes peças aliado à estética retro da personagem de animação. Tendo em conta a irreverência e criatividade que a marca espanhola já nos tem habituado, não é surpresa que as conjugações insólitas sejam o grande ponto diferenciador desta coleção.

Neste novo lançamento o céu foi o limite, existindo permissão para brincar com diferentes influências e silhuetas - como é o caso dos looks retro e vintage, das silhuetas vanguardistas e da inspiração tapestry -, e com diferentes estampados e tecidos, como o animal print, o brocado e a ganga.

Esta também é uma coleção que se destaca pela sua componente sustentável: para além de a marca ter utilizado um algodão com a certificação da Better Cotton Initiative em algumas das suas peças, foi ainda feito um reaproveitamento de retalhos de tecidos que posteriormente deram origem a remendos e aplicações com diferentes formatos e texturas.

Apesar de a peça-estrela ser uma sweatshirt com capuz, esta coleção também é composta por calças de ganga com padrões, peças de malha com aplicações, sapatilhas com bordados, vestidos e camisolas com padrões e ainda malas e acessórios e cujos preços vão desde os 29,95 aos 249 euros.

A Desigual x Mickey Mouse já está disponível em todas as lojas da marca e online.