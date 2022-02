O denim estabeleceu-se como o tecido mais democrático, e a MO lança uma nova linha com alguns ícones que prometem triunfar graças à sua versatilidade.

Nesta nova linha de denim, a MO oferece vários cortes e cores da estação, bem como os clássicos intemporais:

Dos jeans wide leg aos slim fit, passando pelos mom jeans, para senhora, e tantos outros modelos para homem, existem várias opções, consoante cada estilo e silhueta.

Numa seleção de artigos neste material de eleição, peças como blusões, coletes, camisas, sobrecamisas e calças são as estrelas. Em look total, ou conjugadas com sweatshirts em felpas coloridas e t-shirts básicas para um toque mais descontraído, basta escolher a cor preferida e divertir-se numa infinidade de combinações.

Para os mais pequenos, a MO tem também peças intemporais com um toque trendy. Modelos funcionais que respondem às necessidades do guarda-roupa infantil, sem nunca esquecer a diversão e máximo conforto.