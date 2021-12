Um cenário intimista, texturas quentes, cores vibrantes, um ambiente acolhedor - são os ingredientes que compõem o mais recente editorial de moda da Decenio para este inverno.

Remetendo ao clima de recolhimento, típico desta altura do ano, os looks da coleção FW ganham especial destaque em várias divisões de uma casa com linhas depuradas e cruas, um estilo arquitetónico que acompanha o universo desta coleção.

A Decenio apresenta, assim, algumas das peças para homem e mulher, conjuntos sóbrios e minimalistas mas cheios de conforto e que irradiam elegância para quem os veste. Desde sobretudos a malhas e cachecóis, são maioritariamente em tons discretos, como o branco creme e o cinzento claro, ou em tons contrastantes como o vermelho.

