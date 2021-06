A Poke House, cadeia de restauração especializada em poke bowls, anuncia a inauguração do seu segundo restaurante de rua: o novo espaço em Miraflores.

Além da expansão prevista para os próximos meses, com previsão de mais duas aberturas, a empresa anuncia igualmente o lançamento da Living the Cali-Life: a primeira coleção de roupa da Poke House disponível em exclusivo no seu e-commerce.

Conheça aqui a coleção Living the Cali-Life:

Criada sob direção artística de Vittoria Zanetti, cofundadora e diretora executiva da Poke House, designada por: Living the Cali-Life, visa representar os valores da marca, desta vez transpostos para o mundo do vestuário. Os poke lovers poderão escolher entre diversos prints que transmitem a vibe e soul californiana em t-shirts, camisolas e bonés.

O novo restaurante de Miraflores segue a vibe californiana da marca, através de uma decoração trendy totalmente “instagramável”, com elementos de praia e arte urbana.

A Poke House é caracterizada por fazer o poke havaiano autêntico e original com alma californiana. Com receita própria e inspirada nas origens deste prato, a Poke House mantém a essência com três princípios: saudável, saboroso e acessível. O novo restaurante seguirá o conceito inovador da marca com um design cuidadosamente pensado de inspiração californiana: trendy e informal.

Atualmente a Poke House dispõe de 6 restaurantes em Portugal: Chiado, Strada Outlet, Atrium Saldanha, CascaiShopping, Centro Comercial Colombo e mais recentemente Miraflores.

Estão previstas duas novas inaugurações no próximo semestre - na Avenida Infante Santo e na Comporta, o primeiro restaurante pop-up fora de Lisboa, que estará aberto durante o verão.