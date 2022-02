Observar o universo da cosmética após dois anos de profundas transformações – para as marcas e para os consumidores – significa encarar evoluções e novos paradigmas que desafiam o futuro da indústria a nível mundial.

Pretendendo assumir-se como um barómetro para todas estas mudanças, a Expocosmética – Feira Internacional de Estética, Cosmética e Cabelo celebra a 25ª edição ao lado de mais de 160 marcas e conceituados especialistas que apresentam as últimas novidades e lançamentos disruptivos do mercado.

Com o mote “Back to Essentials”, o evento coloca no radar de novidades as macrotendências da cosmética: “Flash Beauty” – soluções com efeito instantâneo; “Aging Well” – tratamentos que atuam na regeneração da pele para combater os sinais de envelhecimento.

“Naturals Driven” – produtos com fórmulas naturais altamente ativas e de elevado desempenho para o cuidado da pele e do cabelo e “Fun Beauty” – produtos que colocam a diversão em torno da beleza, apelando a experiências interativas e descomprometidas como forma de expressão de identidade.

De acordo com Amélia Estevão, diretora do evento, “a Expocosmética distingue-se pela curadoria das marcas presentes, procurando antecipar o que se pode esperar de um mercado em rápida e permanente evolução. Sentimos um grande entusiasmo de todos os expositores em voltar ao contato presencial, à oportunidade de ativação direta com os profissionais do setor e de dar a conhecer novas tendências. A par do mercado, também a feira evolui e adapta-se às admiráveis possibilidades deste novo mundo com a integração na plataforma digital E + E Expocosmética, com o propósito de criar um ecossistema global e estreitar as relações entre visitantes e expositores (antes e após o evento)”.

A feira estará dividida em quatro grandes áreas, representativas dos quatro elementos da natureza: Água, dedicada à estética e ao spa, Terra, um espaço totalmente voltada à área de barbearia e às tendências da beleza masculina. Fogo, onde se poderá encontrar as novidades e soluções para cabelos, e Ar, onde estarão reunidas as inovações de unhas e maquilhagem.

As atenções desta edição vão ainda voltar-se para o The Future Studio, um espaço que se assume como um observatório de tendências do futuro, recorrendo a equipamentos vanguardistas, técnicas inovadoras e tratamentos personalizados. E para os Beauty Awards, iniciativa que volta a distinguir as melhores práticas de empresas e profissionais em diferentes categorias: Estética – “Flash Beauty”; Cabelos – “Back to Essential”; Maquilhagem – “Love Yourself”; Unhas – “Fun Beauty”.

Em simultâneo, decorrerão, também, o 2º Congresso Nacional de Estética, Beleza e Saúde (3 de abril), com a curadoria da Drª. Simone Ayres, especialista na área da medicina estética, onde serão abordados temas que marcam a agenda internacional do setor, como a alimentação antienvelhecimento, o neurocoaching, os neurocosméticos e os mitos do emagrecimento. E a final do 6º Challenge CACP Barber Shop, o maior campeonato de barbeiros do país.

Para além da habitual agenda de atividades paralelas, desfiles, demonstrações de produtos e workshops, os visitantes terão também a oportunidade de assistir a apresentações de marcas de renome do setor.

Durante o primeiro dia, 2 de abril, dedicado à área de maquilhagem, decorrerá um show da MAC Cosmetics (pelas 15h00) com a presença de Paulo Almeida, maquilhador profissional e representante nacional da marca.

A agenda do evento prevê ainda no último dia de feira às 15h uma apresentação da conceituada marca de cabelo espanhola, Montibello.