Cristina Ferreira juntou-se a Manuel Luís Goucha esta terça-feira, dia 26, para juntos apresentarem uma emissão especial dedicada à novela 'Festa é Festa', que completa um ano desde que foi para o ar.

Para o programa, que vai preencher a tarde da TVI, a apresentadora escolheu um visual casual chic: calças de ganga, sapatos de salto alto dourados e pretos e blazer branco.

A estrela do look foi o blazer branco com pormenores em dourado, nos botões e cinto. A peça é da estilista Elisabetta Franchi, uma das designers de eleição de Cristina.

A título de curiosidade, o blazer é o modelo Safari Jacket e está disponível na loja online de Elisabetta Franchi pelo valor de 681 euros.

© Reprodução site Elisabetta Franchi

Espreite na galeria como assentou na apresentadora.

