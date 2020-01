3. Preferência do produto: o utilizador insere as suas próprias preocupações com a pele na app, incluindo linhas finas, manchas escuras, pigmentação, tamanho dos poros, brilho e cansaço da pele. O utilizador pode também inserir preferências de textura e nível de hidratação para personalizar ainda mais a sua fórmula de hidratante, sérum e creme para os olhos.

4. Formulação e distribuição personalizadas: estes dados coletivos transmitem a criação de uma mistura personalizada de produtos para a pele, de alto desempenho, distribuídos em doses únicas perfeitamente doseadas na parte superior do dispositivo para uma aplicação fácil e limpa. A tecnologia ajusta-se às aplicações da manhã e da noite, e o dispositivo possui um tampo espelhado removível para que os consumidores tenham a opção de levar com eles uma dose única ou múltipla para qualquer lugar.

O hardware do aparelho apresenta um sistema de motor com design exclusivo, localizado na parte superior do dispositivo, que move e comprime a fórmula, localizada nos cartuchos na base da máquina, num movimento ascendente para a bandeja de distribuição acima.

Com o uso regular, a plataforma de IA do dispositivo poderá avaliar as condições da pele ao longo do tempo, informando o utilizador sobre o que está a funcionar e adaptando automaticamente fórmulas futuras com base nos resultados pessoais. As futuras competências de maquilhagem do Perso terão a capacidade de incorporar informações de tendências em tempo real, bem como tecnologia de correspondência de cores, nas suas ofertas personalizadas de produtos. Os consumidores poderiam assim criar um tom de batom para combinar com a sua roupa ou optar por uma cor que seja tendência nas redes sociais naquele momento.

Como parte do compromisso da marca francesa em otimizar a experiência de beleza personalizada, este sistema apresenta um processo de recarga automática contínuo que garante que os seus cartuchos estejam sempre carregados e prontos para uso diário. Os utilizadores podem ainda gerir encomendas a partir da app, cujo sistema inteligente será projetado para respeitar a privacidade do consumidor, com controlos transparentes.

O Perso será lançado em parceria com uma marca líder de produtos para a pele da L'Oréal em 2021.