"O leite ultra - hidratante corporal mais famoso e vendido em França já tem oficialmente casa online em Portugal. O novo website Topicrem.pt promete enaltecer a beleza e promover a auto - confiança de todas peles, apenas à distância de um clique", explica a marca.

"Depois do seu crescimento exponencial em França, a Topicrem veio mostrar o seu brilho em terras lusas, já sendo vendida em diversas farmácias e para - farmácias de norte a sul do país. No entanto, a marca dermatológica francesa cresceu e faz agora todo o sentido mostrar a sua nova moradia digital: www.topicrem.pt", lê-se na nota.

A marca Topicrem nasceu dos laboratórios farmacêuticos franceses Mayloy, pioneiros na indústria farmacêutica francesa, desde 1909, no desenvolvimento e fabrico de medicamentos fitoterapêuticos e especialistas no tratamento de doenças crónicas, probióticos e dermatologia.

Topicrem hidrata e protege todas as peles sensíveis, oferecendo inúmeras gamas com uma ação exata para cada problema de pele, ao mesmo tempo que promove a sensorialidade de conforto, e elevados níveis de hidratação até 24 horas.

"Uma ciência de hidratação inspirada na exigência farmacêutica francesa, com uma oferta dermocosmética abrangente para rosto e corpo, desde cremes cintilantes para sublimar o bronzeado; passando por leites hidratantes bronzeadores progressivos para dar à pele o tom moreno perfeito, e ainda óleos ultra-hidratantes versáteis com ação 3 em 1 conferindo a hidratação necessária ao seu cabelo, rosto e corpo. E agora, nunca foi tão fácil de comprar os seus produtos favoritos", conclui.