Para esta estação, a coleção desportiva da FILA – Rosso - apresenta diversas novidades e conjuntos desportivos para misturar e combinar.

Feitas numa conjugação de malha de algodão suave e tecidos técnicos, as novidades da linha Rosso estão repletas de silhuetas contemporâneas e coloridas, pensadas para os momentos ativos de exercício ou para estar confortável em casa.

Colorblocking, estética de inspiração geométrica e cortes diferentes são os grandes destaques por toda a coleção. O esquema de cores vai desde as cores clássicas da FILA – vermelho, azul e branco - até cores fortes e brilhantes que contrastam com o preto ou o cinza escuro de base.

Os posicionamentos do logotipo são outro elemento de destaque, assim como as diferentes variações de tons no colorblocking. Para as mulheres, as cropped sweats e hoddies combinados com leggings ou calções são um dos grandes focos da marca.

A FILA dá ainda destaque aos seus ténis desportivos como os Cushion, tanto para homem como para senhora, construídos numa malha têxtil respirável que garante o conforto mesmo nas corridas mais exigentes.

Outro dos focos da coleção são os Trailrun, tanto na versão masculina como femininas, que numa conjugação perfeita entre função e estilo garantem o máximo conforto e facilidade de movimentos durante os treinos, graças à sua sola de borracha.

Por fim, a FILA realça ainda os Ination, também disponíveis para homem e senhora. Estes runners possuem uma sola muito leve e flexível, finalizados com gáspeas em tecido respirável para maior conforto durante os treinos.