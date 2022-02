A Relish apresenta a sua nova coleção SS22, repleta de cor e propostas frescas e fluídas, perfeitas para as estações quentes que se avizinham. Entre blusas, vestidos, saias, jeans e acessórios, as sugestões da marca italiana espelham o seu estilo feminino e glamoroso.

A coleção é composta por peças mais casuais e confortáveis para o dia a dia, como as jeans, vestidos coloridos e com padrões, mas também por outras mais formais e perfeitas para festas ou saídas com as amigas.

As peças Relish deixam no ar um desejo por noites de verão sem fim -principalmente pelos vestidos curtos e compridos, com uma paleta de tons neutros, contrastada com cores mais fortes como o laranja, vermelho rosa e amarelo.

Os acessórios aprimoram a coleção e completam o look, seja com botas texanas douradas e prateadas ou com os cintos para acrescentar aos vestidos que, dão outro ar ao look.

As silhuetas fluídas, os decotes em V, padrões mais subtis e uma variedade de tons maior, são algumas das características que definem esta coleção, que promete tornar esta primavera-verão ainda mais especial.