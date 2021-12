Enraizada no vestuário desportivo da cantora e nas suas silhuetas de pin-up, a mais recente coleção em homenagem a Amy Winehouse transmite as influências da mulher moderna Fred Perry, combinando-as com as nuances estilísticas distintivas da artista, uma simbiose que torna a coleção tão única.

A Fred Perry apresenta uma nova coleção que celebra o lado lúdico das referências estilísticas de Amy, inspirada na música soul dos anos 60 - desta vez, as peças foram construídas com base numa paleta monocromática e padrão xadrez.

À icónica camisa da marca foi adicionado um colarinho alto e extremidades em padrão xadrez, preto e branco. O vestido de malha com decote em V é atualizado com um fino acabamento de xadrez e apontamentos em fio metálico de contraste, que acrescentam um toque de brilho - elevando assim o estilo de Amy.

O vestido-polo, também apresentado com colarinho alto, reflete a forma única como a cantora adaptaria os clássicos da marca Fred Perry, enquanto que o casaco xadrez de pele falsa torna-se uma verdadeira statement piece. Tal como a roupa, os acessórios desempenhavam um grande papel para a cantora.

Para complementar a coleção desta forma, o padrão xadrez é aplicado a um lenço 100% seda, uma bolsa, bucket shaped, chega numa oferta preto mate, enquanto o cinto é 100% de couro com argolas prateadas e bordado na ponta.

Como simbologia que facilmente identifica estas coleções, cada peça é cuidadosamente bordada com dois corações - uma referência às tatuagens de Amy.