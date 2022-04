A Peryod, marca de vestuário que nasceu para dar voz às mulheres e pessoas que defendem o respeito e a igualdade de género, acaba de lançar a coleção Muraro, uma cápsula de Tote Bags que é perfeita para o Dia da Mãe.

De tamanho XL, design minimalista e mensagens inspiradoras de união, empoderamento e amor próprio, são três as propostas da coleção Muraro, que se vão tornar um acessório indispensável no dia a dia das mulheres.

E para tornar o presente ainda mais especial, todas as peças da Peryod contam a história de uma mulher que se distinguiu e lutou por uma sociedade mais livre e justa.

créditos: Peryod

Esta coleção não poderia ser exceção, por isso, a coleção Muraro presta homenagem a Rose Marie Muraro, uma das pioneiras do movimento feminista no Brasil, especialista em física, escritora e editora, que nasceu praticamente cega, numa das famílias mais ricas do Brasil, mas renunciou as suas origens e dedicou-se à criação de movimentos sociais.

Por nove vezes foi eleita "Mulher do Ano", duas vezes "Mulher do Século" e, ainda, "Intelectual do Ano". Teve 5 filhos, 12 netos e bisnetos e, aos 65 anos, desafiou os seus limites, fez uma cirurgia e recuperou a visão.

A cápsula Muraro já está disponível para compra online em www.peryodthebrand.com a um preço unitário de 9,99€. A marca assegura a entrega das encomendas num prazo de um dia útil.

A marca de vestuário que surgiu com o propósito de vestir a causa feminista

De recordar que a marca surgiu em 2021 com o propósito de vestir a causa feminista. Statement Collection, a primeira coleção da marca que se mantém disponível e atual, apresenta quatro modelos onde a simplicidade contrasta com mensagens impactantes, num tributo a todas as mulheres.

A marca pretende apresentar produtos de qualidade que possam assegurar elevada longevidade e reduzido impacto ambiental, pelo que todos os produtos da marca são desenvolvidos e produzidos em Portugal, maioritariamente em algodão orgânico (através de fornecedores com certificações como BCI (Better Cotton Initiative), GOTS (Global Organic Textile Standard) e OCS (Organic Content Standard).

O compromisso social da Peryod é transversal a todo o negócio, desde o seu conceito até ao momento da venda, daí que parte dos lucros anuais reverterá para uma instituição que apoie mulheres e raparigas, na proporção de 1€ por cada peça vendida. No momento da compra, poderá selecionar qual a instituição que gostaria de apoiar.