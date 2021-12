Inspirado pela iconografia natural da Art Noveau, Luis Onofre viaja até ao Café Majestic para apresentar Soirée - a sua coleção cápsula para o Natal de 2021.

O destaque inicial vai para os stilettos Julien, pela emoção do verde fluo ou amarelo, combinados com as cintilantes correntes douradas XL om monograma LO.

Já a sandália Majestic, em camurça azul e corrente dourada, é uma ode à intemporalidade clássica de uma das principais referências arquitetónicas portuenses – o Café Majestic. Com 99 anos, é um ícone incontornável da tradição dos grandes cafés europeus.

Em pele dourada ou prateada, o esplendor discreto das sandálias Maxims com a sua tira de brilhantes, transformaram-na no modelo ideal para celebrar o novo ano que se aproxima.

E porque o Natal é também sinónimo de conforto e recolhimento, Luis Onofre destaca Lilas, os chinelos de pelo cujas aplicações requintadas são a garantia de um inverno sempre elegante.