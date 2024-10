"Luís Onofre: 25 Anos de Marca" é o nome da nova exposição que acaba de inaugurar em Lisboa e que promete consquistar os fãs daquele que é um dos melhores amigos das mulheres: os sapatos.

Mais do que homenagear o legado da marca Luís Onofre e destacar o impacto do criador português no setor da moda e da indústria do calçado, esta iniciativa surge como uma forma de dar oportunidade a todos os portugueses de verem ao vivo e a cores algumas das suas criações mais marcantes.

“Inaugurar esta exposição significa muito mais do que o orgulho de assistir a uma retrospetiva do meu percurso enquanto designer de calçado. Significa homenagear várias gerações da minha família e sobretudo homenagear as mulheres que fizeram parte desta história e continuarão a fazer”, disse o designer de sapatos natural de Oliveira de Azeméis durante a apresentação.

Luís Onofre: 25 Anos de Marca créditos: João Catarino/ Divulgação

Na Sala de Âmbito Cultural do El Corte Inglés os visitantes vão ser surpreendidos com uma decoração estilo banquete onde os sapatos Luís Onofre são o prato principal. Aqui é possível conhecer um pouco melhor o percurso e a história da marca - fundada em 1999 e marcada pela elegância, conforto e qualidade dos seus produtos - que é contada através de diferentes campanhas publicitárias.

Para além da coleção outono-inverno 2024/25, é de destacar que o desginer português - que já calçou estrelas como Michelle Obama, Letizia Ortiz ou Naomi Watts - fez questão de incluir várias criações exclusivas que vão poder ser apreciadas "in loco" nesta exposição.

Sílvia Alberto, Sharam Diniz e Liliana Campos foram algumas das musas e admiradoras do trabalho de Luís Onofre que marcaram presença neste evento de entrada gratuita que, no fim de novembro, vai rumar até ao Norte do país.

A exposição “Luís Onofre: 25 Anos de Marca” vai estar patente na Sala de Âmbito Cultural do El Corte Inglés de Lisboa, localizada no piso 6, de 19 de outubro a 17 de novembro.