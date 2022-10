A Persol lançou uma campanha visual onde apresenta as suas novas propostas de óculos para a temporada Outono/Inverno 2022.

Intitulada "Icons. Framed Since 1917", esta é uma homenagem à relação da Persol com a sétima arte. "A Persol e o mundo do cinema caminham de mãos dadas desde que a Persol foi fundada em 1917. Nesta campanha sentimos a necessidade de relembrar à nossa comunidade as raízes cinematográficas da Persol", refere Riccardo Pozzoli, diretor global da marca, em comunicado sobre o filme.

A dupla de atores Lucas Bravo (de Emily in Paris) e Sophie Cookson (de Gypsy) são os protagonistas e par romântico desta campanha que "convida os espectadores a explorar uma multitude de géneros cinematográficos que têm inspirado a marca de óculos made in Italy desde a sua criação".

Entre os diversos modelos da coleção outono/inverno que integram a campanha, destacam-se as armações PO3297V, inspiradas nos anos 1960, e os PO1003S, um modelo de estilo piloto com acabamentos metálicos.

A coleção está disponível em boutiques Persol, parceiros retalhistas selecionados e online.