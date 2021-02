Se tem um champô para cabelos secos, um amaciador reparador, um creme de rosto que combate a oleosidade e maquilhagem adaptada ao seu tipo de pele, satisfaz-se com um creme de corpo genérico? É importante não negligenciar os cuidados da pele do corpo e reconhecer que existem diferenças nas necessidades de cada zona do mesmo.

A Artistry é uma marca que se propôs precisamente acabar com essa falha no mundo dos cuidados da pele. A sua nova coleção para o corpo Artistry Signature Select é composta por cinco cremes que se destinam a tratar cinco necessidades específicas, deixando os típicos cremes hidratantes “tudo-em-um” completamente obsoletos.

Gel de banho com extratos de citrinos para purificar; gel corporal com chá verde para hidratar; creme com extratos de acerola e chia branca para iluminar; loção com romã para tonificar e esfoliante com groselha negra para limpar. A proposta é simples: utilizá-los sozinhos ou criar um “cocktail” consoante as suas necessidades, de forma a cuidar unicamente do seu corpo da forma mais personalizada possível.

Se quiser completar sua jornada de beleza individual de cuidado da pele experimente acrescentar à sua rotina os séruns personalizados Artistry Signature Select e as máscaras Artistry Signature Select, para uma pele perfeita, em todo o corpo.

Os produtos Artistry são sustentados por mais de 50 anos de investigação em saúde da pele e os seus cremes são livres de parabenos, testados dermatologicamente e são adequados a todos os tipos de pele. Os seus preços variam entre os 30€ e os 50€ e encontram-se disponíveis em https://www.amway.pt