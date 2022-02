O programa 'What's UP TV', da SIC Mulher, tem sido palco do bom gosto e feminilidade de Carolina Patrocínio no que toca a visuais. Contudo, os modelitos que usa nem sempre são acessíveis a qualquer carteira...

Mas não foi o caso do look escolhido para a última emissão. Esta sexta-feira, a apresentadora surgiu com um vestido com estampado floral que fez sucesso entre as seguidoras e que custa 35,95 euros.

A peça, da atual coleção da Zara, encontra-se disponível do XS ao XXL na loja online da marca espanhola.

É, aliás, uma ótima sugestão se já está a pensar nos looks de primavera.

