Após o êxito da primeira coleção de roupa, lançada durante este verão, a Reebok e Cardi B acabam de revelar um novo e emocionante capítulo na sua colaboração, com o lançamento de uma nova coleção cápsula de roupa e calçado.

Já disponível em no site da marca , a coleção cápsula “Let Me Be…In My World”, inspirada na cidade natal de Cardi, Nova Iorque, será lançada ao mesmo tempo que o novo modelo Classic Leather Cardi B, cujo design se inspira em elementos relacionados com o legado da estrela de hip-hop.

A coleção cápsula “Let Me Be…In My World” mantém a linha de design da primeira coleção e os detalhes inspirados na vida da rapper, tomando como ponto de referência a atmosfera nova-iorquina em que Cardi B nasceu e cresceu.

Os detalhes das peças da coleção, de proporções exageradas, variam desde cortes mais justos a mangas oversized conjugadas com cinturas mais curtas, e são um reflexo da própria personalidade da artista: os cortes nas roupas representam a sua personalidade irreverente e sem filtro; os detalhes com elástico bungee são bastante versáteis e permitem arriscar e ajustar as peças de acordo com a sua vontade, enquanto que as costuras em tons mais chamativos dão um pop de cor aos looks monocromáticos.

Cada aspeto da personalidade de Cardi B é representado em cada milímetro desta coleção, desenhada para fazer furor desde o início até ao fim do dia.

Os designers da Reebok e Cardi trabalharam de forma bastante próxima durante todo o processo colaborativo da “Let Me Be…In My World”, desde a conceptualização inicial e dos primeiros desenhos até ao processo de criação em si. Trabalharam, em conjunto, para dar vida, cor e forma à história de Cardi B, desde os primeiros esboços até às primeiras amostras finalizadas.

"Fiquei muito emocionada pela forma como a minha primeira coleção em colaboração com a Reebok foi recebida pelo público e estou muito expetante para apresentar esta nova coleção-cápsula” comentou Cardi B, acerca do lançamento. “Esta coleção, inspirada na cidade de Nova Iorque, inclui algumas das minhas peças favoritas- desde corsets e agasalhos, a sapatos- todas foram inspiradas na altura da minha vida em que vivi em Nova Iorque e pelo amor que nutro por esta cidade”.

A coleção “Let Me Be… In My World” foi desenhada tendo em mente todo o tipo de corpos, e estará disponível em cores, matérias e tamanhos inclusivos, desde o 2XS ao 4XL, para que seja possível a todos os fãs de Cardi usufruírem dela.

As cores da coleção de roupa combinam com a o modelo Classic Leather Cardi B, que estará disponível em todos os números para mulher e meninas no site da Reebok.