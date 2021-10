Em outubro, mês em que se assinala internacionalmente a Prevenção do Cancro da Mama, a La Redoute criou a iniciativa Outubro Rosa, que vai apoiar com 5.000€ o iMM- Laço Hub, o mais recente projeto do iMM na área do cancro da mama, constituído por dois pilares fundamentais na luta contra o cancro: um laboratório focado na investigação em cancro da mama metastático e uma equipa que tem como função dedicar-se à relação da ciência com a sociedade civil, através de ações de sensibilização para o diagnóstico precoce e seu tratamento.

“Em Portugal, o cancro da mama continua a ser o cancro mais mortal entre as mulheres. Estima-se que 1 em cada 11 mulheres desenvolva esta doença e todos os anos surgem 7.000 novos casos. Se estes números já nos deixam alerta e sensibilizados, sabemos também que a situação pandémica veio fazer com que muitas consultas de rastreio e cirurgias não se realizassem”, começa por explicar Mariana Matos, coordenadora do iMM-Laço Hub e responsável de Fundraising do iMM.

Segundo a Liga Portuguesa Contra o Cancro, cerca de 450 mil rastreios ao cancro da mama, útero, colo e reto foram adiados no primeiro ano de pandemia e 29 milhões de exames complementares e terapêutica ficaram por realizar.

Na perspetiva de Mariana Matos, “o risco de se verificar um aumento significativo de doentes de cancro da mama nos próximos anos é elevado, o que vem reforçar a importância de campanhas como a Outubro Rosa da La Redoute, que têm como objetivo sensibilizar a população e apoiar a investigação científica, procurando assim novas soluções para este problema,” acrescenta a responsável.

Até ao dia 18 de outubro, qualquer compra realizada no website da La Redoute que inclua pelo menos uma peça da coleção ROUPA MULHER, contribui com 1€ para o iMM- Laço Hub, sendo que a marca se compromete a doar até 5.000€.

“Somos uma marca para as famílias e sabemos que é muitas vezes a mulher quem assume o papel de decisora das compras para o agregado familiar. É precisamente pelo facto de falarmos diariamente com muitas mulheres, mas também porque o cancro da mama é um tema sensível e de vital importância, que a associação da La Redoute ao iMM-Laço Hub surge naturalmente, integrada na nossa Política de Responsabilidade Social Corporativa, alinhada com a estratégia internacional definida para a marca. Devido à pandemia, os rastreios e as campanhas de sensibilização foram colocadas em standby, situação que é urgente reverter”, salienta Patrícia Lima, Diretora de E-commerce e Marketing da La Redoute.

A campanha Outubro Rosa está em vigor até 18 de outubro. Para mais informações, consulte o website da La Redoute.