Sabia que a primeira loja C&A abriu no CascaiShopping em 1991? Desde então, a marca tem conquistado os portugueses graças às suas coleções, feitas para toda a família e com excelente relação qualidade-preço.

Esta loja icónica na história da C&A “vestiu-se” a rigor para celebrar os 30 anos e apresenta um novo visual, mais moderno e alinhado com a imagem corporativa da marca.

A sustentabilidade é também um dos seus grandes pilares, que se reflete não só nas coleções cápsula com certificado Cradle to Cradle, fabricadas com matérias-primas orgânicas e ecológicas, mas também através de opções mais amigas do ambiente em loja, como é o caso da instalação de lâmpadas de baixo consumo e da implementação de um design mais verde que conta com plantas naturais e com um mural em musgo que recorda o claim #Wearthechange.

Abraçando desde sempre os valores da inclusão e diversidade, a C&A comemora a sua presença em Portugal com uma campanha que se baseia em histórias de vida inspiradoras, “30 anos, infinitas histórias”.

Francisca Macedo (Professora e Escritora d'O Clube dos Cientistas), Nuno Brito Jorge (Engenheiro do Ambiente e fundador da GoParity), Mário Meireles (Engenheiro Urbanista e Doutor em Mobilidade Sustentável), Catarina Oliveira (Nutricionista estagiária e Criadora de Conteúdos Digitais @especierarasobrerodas) e também alguns dos colaboradores da marca, deram a cara pela campanha e contam as suas histórias que serão, com toda a certeza, uma inspiração para todos.

Para conhecer mais em pormenor as suas histórias e projetos pessoais, vai haver a oportunidade de assistir junto deles às palestras que terão lugar nos dias 23 de outubro, às 11h30, na C&A Colombo e 6 de novembro na C&A Vasco da Gama, respetivamente, com a apresentação de Diana Chaves.

As novidades não se ficam por aqui. Para celebrar em grande, há diversas atividades nas lojas espalhadas pelo país e que vão durar até ao final do ano, com diferentes passatempos e dinâmicas, como a roleta sustentável, onde pode ganhar vales de desconto de 15% por compras sustentáveis, ou sorteios de experiências junto com os protagonistas da campanha.

Além disso, a C&A irá contribuir com fundos para apoiar organizações como a Fundação do Gil, Projeto Novo Futuro e Ajuda de Mãe em diferentes projetos e criará também o Bosque C&A na zona de Monte Novo, Alentejo, em colaboração com a fundação Life Terra e com o apoio dos clientes, que por cada compra nas lojas físicas contribuem com 1 euro para este projeto de reflorestação.

Descubra todas as atividades no site da marca.