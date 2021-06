A época mais quente do ano está aí e com ela a surge a vontade de usar e abusar de peças frescas. Com cores suaves, que combinam na perfeição com acessórios, e produzidas a partir de materiais reciclados e fibras mais sustentáveis, estas peças vão conquistar um lugar de destaque no seu armário.

A C&A continua a reforçar o seu compromisso com o meio ambiente ao oferecer nas suas coleções peças com designs diferenciadores e de qualidade, mas que são produzidas de uma forma responsável e com materiais mais ecológicos, como é o caso do poliéster reciclado, do algodão orgânico, e do linho European Flax®.

Deixamos-lhe seis sugestões de looks diferentes confeccionados nestes materiais e mostramos-lhe como é fácil conjugar estas peças entre si. A parte boa é que ao apostar nesta coleção da C&A consegue aliar a moda à sustentabilidade.

Dê uma vista de olhos no vídeo abaixo e renda-se às sugestões que temos para si.