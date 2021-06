Nesta estação as peças querem-se leves e cheias de movimento, indispensáveis nos dias quentes e que combinam na perfeição com idas à praia. E nada melhor do que aliar a moda à sustentabilidade, certo?

Com o intuito de preservar o meio ambiente, a C&A é uma das principais empresas têxteis do mundo a assumir um compromisso com a sustentabilidade e reforça há vários anos a sua estratégia neste campo para oferecer moda de qualidade que não compromete o planeta nem a vida de quem a fabrica.

“Wear The Change” foi um dos projetos que ajudou a marca a tornar-se mais sustentável através do lançamento de coleções com peças feitas de garrafas de plástico, fatos de banho a partir de materiais reciclados e jeans fabricados com o tecido mais sustentável do mundo.

Tendo isto em conta, a C&A preparou um vídeo repleto de sugestões de looks para usar e abusar na praia que contam com vestidos produzidos com algodão orgânico. Os biquínis também foram todos fabricados com materiais reciclados e confessamos que é difícil optar por apenas um.

Se já lhe aguçámos a curiosidade, está na altura de se render às sugestões que temos para si e construir os seus looks de verão com peças amigas do meio ambiente. Dê uma vista de olhos!