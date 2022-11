Buccellati, marca de referência no setor do luxo já está disponível em Portugal

É na Boutique dos Relógios Plus Art que pode encontrar as peças únicas da Buccelatti, a prestigiada marca de alta joalharia italiana com forte inspiração na Idade Média e Renascimento, que conta com mais de 100 anos de história. Brincos, pulseiras, anéis, pendentes e colares, feitos à mão pelos ouruves da marca, podem ser vistos na loja da Avenida da Liberdade, em Lisboa.

créditos: Divulgação

Fundada por Mario Buccellati, conhecido como “O Príncipe dos Ourives”, foi no final da I Guerra Mundial, em 1919, que a marca teve a sua primeira loja em Milão. Desde logo, distingue-se pela aplicação das suas próprias técnicas de joalharia, como o lace, o tulle ou o honeycombing. Mais tarde, surgiram outras técnicas de gravação, como o telato, rigato, segrinato e ornato, que elevaram a uma forma artística as peças Buccellati, nomeadamente pulseiras e outros acessórios de beleza.

O estilo emblemático da marca inclui renda dourada, cascadas de pedras semipreciosas e reflexos de metais preciosos. Este é um estilo passado de geração em geração, e que resulta de mais de cem anos de criatividade, traduzindo-se num estilo intemporal e num know-how único.

créditos: Divulgação

Sem nunca esquecer as novas tendências e movimentos, as coleções da Buccelatti continuam a inspirar-se em desenhos de arquivos históricos e nas primeiras criações do seu fundador. Com o passar dos anos, e com o sucesso da marca, estreou-se noutras categorias de peças, nomeadamente na joalharia em prata, decoração em prata e ainda na relojoaria.

créditos: Divulgação

A expansão internacional aconteceu em 1951, com a abertura da loja em Nova Iorque, estando hoje presente em outras cidades como Chicago, Londres, Moscovo, Tóquio, Hong Kong, Pequim, Xangai, em várias cidades italianas e em Paris.

Apesar de ser detida a 100% pelo grupo Richemont, a Maison Buccellati continua a ter na sua gestão a presença da família Buccellati.

Líder nacional no setor da importação e distribuição de relojoaria e joalharia, o Grupo Tempus amplia desta forma a sua oferta no segmento estratégico do negócio da joalharia de luxo.