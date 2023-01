Apesar de na era das redes sociais todos os aspetos da cultura jovem terem mudado, a verdade é que as botas icónicas dos anos 90 continuam a ser tendência no street style e por cá permanecem sem data para saírem. A JD Sports preparou vários looks para homem e mulher, como forma de inspiração na hora de calçar este clássico.

"A primeira proposta talvez seja a mais ousada, já que, a princípio, ninguém pensa em combinar leggings com botas no dia a dia. No entanto, é algo que funciona. Estamos numa altura em que o athleisure é parte essencial da moda feminina, e é um ótimo momento para combinar o toque desportivo com um visual casual. Na parte de cima, pode-se optar por uma camisola com capuz um casaco ou até mesmo um colete", descreve a JD Sports em comunicado.

"Como não podia deixar de ser, os jeans são outra opção para o visual com as Dr. Martens. Um estilo mais clássico e também infalível, já que este tipo de jeans costuma ficar bem com tudo. Tanto os azuis quanto os pretos são um bom extra e podem-se combinar com outra peça jeans como um casaco. Neste look básico, o ideal é não incluir muitos elementos extra que tirem o charme minimalista. Portanto, deve-se evitar que a camisa tenha um estampado. Quanto mais simples, melhor", acrescenta.

"No terceiro e último look, destaca-se o uso de calças largas, sem dúvida uma das tendências que vem crescendo na moda urbana. Não importa o tipo de calça, seja jeans, cargo ou parachute, o importante é que sejam oversized. As extremidades das calças costumam cobrir parte do calçado que usamos, por isso botas como as Dr. Martens são perfeitas para esses looks. A ideia deste look é usar roupa larga, portanto é importante escolher roupa de tamanho parecido para a parte de cima. Isto pode ir desde uma camisola com capuz até uma gola alta", lê-se ainda.

Como combinar botas Dr. Martens em outfits para homem?

"Tanto calças cargo como calças chino ficam ótimas com estas botas. A escolha depende daquilo que procuramos: algo mais streetwear ou um look mais próximo de um estilo casual ou elegante. Se optarmos pelo primeiro, sugerimos completar o look com uma camisola capuz. Faz toda a diferença. Por outro lado, as Dr. Martens ficam melhor quando combinadas com roupa de tons escuros como o verde ou o cinzento", diz.

"Para os que não gostam de complicar muito, a combinação de preto e branco é a escolha certa. Funciona 100% das vezes. Apesar de serem cores que contrastam, ambas são neutras e ficam bem quando combinadas num look. O normal seria que tanto as botas quanto as calças fossem pretas e deixassem o elemento branco para a parte superior, seja uma camisa, uma camisola com capuz ou um casaco", conclui a nota.

Veja as fotos de alguns looks