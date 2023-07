O que têm em comum Camila Cabello, Jennifer Lopez, Gigi Hadid ou Dua Lipa? O facto de estas celebridades já se terem rendido à famosa Booby Tape. A descrição é bastante simples. Trata-se da primeira fita de elevação dos seios e se lá fora já não é novo para ninguém, em Portugal é uma novidade bem fresquinha.

A marca da dupla de irmãs australianas Bianca and Bridgett Roccisano foi criada, em 2018, para ajudar a resolver o problema que determinadas roupas podiam colocar às mulheres. Ou mesmo para ajudar a ter um decote mais bonito, sem recurso a cirurgia estética. Desenvolvida para pessoas de todos os tamanhos e formas, a Booby Tape permite usar roupa sem alças, sem costas e também ajudar em decotes profundos.

De acordo com o comunicado da marca, esta fita tem uma fórmula única, uma vez que a cola foi especificamente criada para a zona dos seios, sendo resistente ao suor e à água, o que faz com que possa ser usada até com fato de banho.

A marca garante ainda que a Booby Tape não tem látex e é hipoalergénico, tornando a sua utilização suave para a pele. Tem ainda capacidade de esticar até 170%.

Disponível em quatro cores – branco, preto, nude e castanho – é feita com 95% de algodão e 5% de elastano e é comercializada em rolos de cinco metros. A fita que quer ajudar as mulheres com os seus decotes e outfits está à venda em parafarmácias e online e tem um PVP de 14,95€.

Fitas para os seios, mas complementos também

Além desta novidade, a marca apresenta também complementos, como nipple covers, ou tapa mamilos, pensados para usar em conjunto com a fita Booby Tape. Este, em particular, ajuda a proteger o mamilo e torna a remoção da fita mais fácil e indolor.

Há dois tipos de nipple covers disponíveis: os regulares (PVP 9,95€), cuja embalagem contém 10 unidades e que podem ser usadas em conjunto com uma Booby Tape de cinco metros, e os de 100% silicone (PVP 9,95€), que são reutilizáveis até 25 vezes e comercializados em embalagens de duas unidades.

Outro complemento é a fita dupla face (PVP 12,95€) também hipoalergénica, à prova de água e transparente.