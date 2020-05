É polaca mas vive em Clarks Summit, na Pensilvânia, nos EUA. Em dezembro de 2018, Yvonne Jasinski visitou Lisboa, Sintra, Porto, Aveiro e Algarve e ficou encantada com o que por cá descobriu. "Praias deslumbrantes, água azul cristalina, arquitetura de classe mundial, ótimo vinho e [ótima] comida, pessoas simpáticas e preços acessíveis", elogiou, depois, no blogue, o Yvonne's Travel Blog, onde conta as (muitas) viagens que faz, partilha sugestões e dicas e mostra as muitas fotografias que (lhe) tira(m).

Impedida de viajar por causa da pandemia viral de COVID-19, Yvonne Jasinski foi, nas últimas semanas, surpreendida pelo convite da Fine Art America, uma plataforma de comércio eletrónico americana que vende arte e que colabora com artistas, que a desafiou a converter algumas dessas imagens em padrões de máscaras de proteção individual. "Eu já lá tinha as minhas fotos [para venda], eles sugeriram-me esta possibilidade e tem estado a correr bem", garantiu ao Modern Life/SAPO Lifestyle.

Através de um programa digital, Yvonne Jasinski carrega as fotografias, ajusta-as ao formato da máscara e, a partir daí, é a Fine Art America que acompanha o processo de fabrico e de comercialização. Fabricadas em poliéster, integram duas camadas, possuem elásticos ajustáveis e podem ser adquiridas por 11,86 €. "Este sistema pode ser usado para muitas outras coisas, nomeadamente lençóis e capas de edredão, sacos de tecido e capas para telemóveis, até com outro tipo de fotografias", refere a blogger.

Voltar a Portugal é um dos planos da polaca, até porque, na altura, foi surpreendida com o que por cá descobriu. "Rendi-me de imediato. Apaixonei-me pelas casas com azulejos coloridos e pelos cafés de rua, pelo fado e pelo ambiente local da cidade [de Lisboa], apesar de ser um destino turístico muito popular", confidenciou, na altura, ao Modern Life/SAPO Lifestyle. "Todos os dias, descobria uma coisa nova e fascinante", revela ainda a blogger polaca, que poder (re)ver na galeria de imagens que se segue.