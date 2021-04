Inaugurou esta semana em Portugal a loja Benetton na Covilhã, um novo ponto de venda situado no Covilhã Serra Shopping.

No interior os clientes podem encontrar as coleções United Colors of Benetton dedicadas a Senhora, Homem e Criança, numa superfície de 200 m2 distribuídos num único piso. Um ambiente pensado para ser acolhedor, funcional e dinâmico, no qual os verdadeiros protagonistas são as peças coloridas da coleção Primavera/Verão 2021.

créditos: Grupo Benetton

Um arco-íris pastel que devolve a alegria aos nossos olhos, um azul radiante que se mistura com o branco da esperança, as multi-riscas Benetton, o color block happy chic e um grande amor pelo planeta Terra. Essas são as características que distinguem a nova coleção.

créditos: Grupo Benetton

Além da Covilhã, a marca abriu recentemente novas lojas em Portugal, de Norte a Sul do país, nomeadamente em Vila Real de Santo António, Torres Novas, Póvoa do Varzim (Undercolors), Vila do Conde e Mirandela. Em junho a marca prepara-se também para reabrir a emblemática loja da Rua de Santa Catarina, no Porto, com novo layout. Em agosto é a vez da loja Undercolors do NorteShopping, em Matosinhos, reabrir com “nova cara”.

O Grupo Benetton está presente atualmente em Portugal com 95 lojas das insígnias United Colors of Benetton, Undercolors of Benetton e Sisley, das quais 14 estão em Lisboa, com especial destaque para as prestigiadas lojas bandeira da Rua Garrett e do Rossio.