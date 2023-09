O Beauty Fest Marathon da Wells é uma experiência de beleza quatro em um que inclui perfumaria, cosmética, maquilhagem e cabelo. Aberto ao público, o evento começa em Lisboa a 23 de setembro e vai passar por várias cidades de norte a sul do país, até 15 de outubro, nos fins de semana.

Neste roadshow de beleza pode contar com um programa que inclui uma série de masterclasses com maquilhadoras e influenciadoras como Helena Coelho, Inês Mocho, Inês Franco e Mel Jordão, que vão partilhar os seus segredos e truques de maquilhagem e beleza.

Além disso há um conjunto de experiências de beleza, entre as 12h e as 18h, desde maquilhagem com NYX, a hairstyling com L’Oréal Profissionnel, diagnósticos de pele com a Avène e de cabelo com a Klorane, e até uma experiência imersiva com os perfumantes Cacharel. Há também um espaço exclusivo da marca BLOOM (exclusiva Wells), onde é possível aprender face yoga com um especialista.

Além das experiências, os visitantes vão ter ainda direito a várias ofertas. Esta ação chega durante o “Beauty Fest” a festa de descontos da Wells com até -50% em perfumes, cosmética, maquilhagem e produtos para cabelo, tanto em wells.pt como nas lojas físicas.

O Beauty Fest Marathon: