Como defines a importância da rotina de cuidado de cabelo para a auto-estima?

Importantíssima. Tento ter o maior cuidado com o meu cabelo. Infelizmente nem sempre consigo cumprir uma rotina pré-estabelecida em função do meu trabalho e dos horários que praticamos e quando não estou contente com a aparência do meu cabelo, não me sinto em forma, completa.

Quais são os principais benefícios que vês em ti ao cuidar do cabelo?

Para além de um boost na autoestima, o que por si só já se reflete no corpo e mente, sinto que estou a investir no futuro da saúde do meu cabelo. A exposição mediática e o contacto perante o público em geral que tenho agora e que gostaria de continuar a ter no futuro, motivam-me a cuidar bem do meu cabelo.

Como defines a tua rotina de cuidado de cabelo e quais os produtos que recomendas?

Tento lavar o cabelo dia sim dia não, recorrendo ao uso de champô seco nas raízes e óleo reparador nas pontas e em dias de lavagem faço o procedimento normal com champô e condicionador, máscara de hidratação uma vez por semana e sempre que uso o secador, coloco protetor térmico.

Que dicas tens para cuidar do cabelo danificado e como prevenir danos?

Para tratar o cabelo danificado e antes de comprarmos produtos que possam não ser indicados para o nosso caso devemos falar com profissionais para que nos aconselhem da melhor forma.

Como lidas com a pressão social em relação a "cabelos perfeitos" e quais as expectativas irreais que as pessoas têm em relação aos cuidados com o cabelo?

Da mesma forma que lido com a pressão em relação a corpos elegantes ou comentários sobre cantar bem ou mal. Não sou indiferente, mas felizmente conheço razoavelmente bem os limites do meu corpo e da minha mente e só me deixo influenciar até certo ponto. Expectativas irreais e metas não atingidas existirão sempre, muitas vezes por desconhecermos o tipo de cabelo que temos e até onde podemos ir no que diz respeito a tratamentos.

créditos: Divulgação

Que conselhos darias para encorajar alguém a praticar uma rotina de cuidado de cabelo regular e manter uma atitude positiva em relação aos resultados?

Não seguir exatamente o que eu faço (risos). Ou seja, nunca quebrar a rotina estabelecida. Mais importante ainda, consultar um profissional que nos ajude a conhecer o nosso cabelo e a escolher os produtos indicados para nós. Insistir no tratamento e ir avaliando com opinião profissional, parece-me o melhor caminho.

Como um gesto simples de cuidado com o cabelo pode melhorar a confiança e autoestima?

No meu caso, por vezes, após vários momentos de indecisão sobre o estilo de cabelo a usar em palco, basta apanhar o cabelo, olhar para o espelho e esquecer as muitas outras versões de penteados experimentados anteriormente. Se sinto confiança no mais simples, é assim que entro em palco! Mas o que realmente me dá mais confiança é a cor que uso atualmente, relembra-me o meu feliz início de carreira onde a cor foi fundamental no processo criativo e styling. Para isso muito contribuiu a dica de uma das minhas amigas para usar a cor 10 da Nutrisse (PVP 9,49€), que muitas vezes me ajudou nas colorações caseiras (tem mais de 20 tonalidades). E foram muitas (risos).

Que dicas darias para aquelas pessoas que estão a tentar encontrar uma rotina de cuidado de cabelo que funcione?

Contactar profissionais com créditos firmados e boa reputação. Afinal é do nosso cabelo que estamos a cuidar!

O que é autocuidado para ti?

É quase como ir a um SPA tratar do corpo e da mente. É aquele momento em que invisto em mim, consigo ter um momento só comigo e quem me conhece bem, sabe que adoro esses momentos. Acredito mesmo que é fundamental tratarmos de nós no dia a dia e o cabelo, não é exceção.

Que outros gestos de autocuidado tens que recomendes a outra pessoa?

Sugiro que falem com profissionais, porque o que funciona com o meu cabelo pode não funcionar com o de outra pessoa. Fazer boas hidratações, usar protetores térmicos e tentar não abusar de babyliss ou alisadores para evitar o contacto com temperaturas muito elevadas.