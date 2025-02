Mafalda Castro é uma das figuras mais carismáticas da televisão portuguesa. A sua ascensão nas redes sociais começou precisamente por conta do seu estilo. Mas apesar de ter acompanhado a evolução da moda ao longo dos anos, agora revela estar numa fase de maior serenidade e autoconfiança no que diz respeito ao seu estilo pessoal.

O segredo do seu visual atual passa por uma abordagem mais simples e alinhada com quem realmente é, sem ser "fashion victim" e onde "clássico" é muito mais do que uma palavra. Numa conversa honesta sobre a sua jornada de autoconhecimento, Mafalda partilha como se sente mais confortável ao abraçar o que a faz sentir-se bem, sem a necessidade de seguir todas as tendências. Esta mudança de atitude também incluiu uma transformação de visual, que a fez sentir-se ainda mais confiante e luminosa.

O facto de ter acompanhado as mudanças da moda ao longo dos anos, faz com que hoje se sinta mais segura e confortável com um estilo cada vez mais definido. Atualmente está numa fase de maior calma, onde opta por roupas que se alinham com o que realmente gosta e que a fazem sentir-se bem.

"Eu acho que o meu estilo tem mudado muito ao longo dos anos, mas tem-se tornado cada vez menos divertido", revela entre risos. "Já arrisquei muito mais, já segui muito mais tendências. Neste momento conheço muito bem o meu corpo, conheço muito bem aquilo que eu gosto", explica, refletindo sobre a sua jornada de autoconhecimento do seu corpo.

Mafalda Castro e a evolução do seu estilo. Uma jornada de autoconhecimento e escolhas conscientes a propósito de uma mudança de visual créditos: Ana Lourenço / Carlota Barrento / SAPO

Este amadurecimento, aliado a uma abordagem mais prática da moda, fez com que a apresentadora se sentisse mais confortável com o seu estilo. “Estou a vestir os mesmos tons sempre, não arrisco muito, mas sinto-me muito confortável com este estilo”, diz, evidenciando a importância de ter peças versáteis e de qualidade.

Apesar de já não seguir as tendências de forma tão intensa - usa o Pinterest como fonte de inspiração -, não abdica de se sentir confiante e autêntica no seu visual. “Eu gosto de ter boas peças, bons básicos e depois arriscar numa outra coisa”, afirma.

O impacto da imagem no trabalho e no bem-estar pessoal

Ao longo da sua carreira, Mafalda sempre teve uma relação muito direta com a sua imagem, e isso reflete-se no seu trabalho diário. Para a apresentadora, a aparência tem um impacto imediato na confiança e no desempenho, algo que sente de forma ainda mais intensa quando está em direto. “A imagem é a primeira coisa que as pessoas veem”, afirma, sublinhando que a sua confiança depende de se sentir confortável com o que está a usar. "Eu nunca vou trabalhar desconfortável com a minha imagem."

Mafalda Castro e a evolução do seu estilo. Uma jornada de autoconhecimento e escolhas conscientes a propósito de uma mudança de visual Cláudio Pacheco foi o cabeleireiro escolhido por Mafalda Castro para fazer a sua mudança de visual. créditos: Ana Lourenço / Carlota Barrento / SAPO

Mafalda ainda lembra as concessões feitas ao longo da sua carreira, especialmente em televisão. “Já tive de usar coisas com as quais não me identificava muito, principalmente em televisão", confessa. "Na televisão já tive que fazer algumas cedências, cada vez faço menos, porque cada vez também as pessoas me vão conhecendo melhor e acho que o resultado final é sempre muito melhor quando nos sentimos confortáveis.”

O cabelo como extensão da personalidade e o impacto da naturalidade

A transformação do cabelo foi também um marco para Mafalda que considera que o cabelo tem o poder de mudar qualquer look e, ao escolher um novo tom, sentiu que estava a entrar numa nova fase da sua vida. "Eu estava a precisar de uma mudança assim, ainda não tinha pintado o cabelo desde que fui mãe", confessa, revelando que o novo visual, com o tom Mocha Mousse, a cor tendência de 2025, lhe traz mais confiança e luminosidade. "Sinto-me mais leve, mais com luz, mais tudo."

Mafalda Castro e a evolução do seu estilo. Uma jornada de autoconhecimento e escolhas conscientes a propósito de uma mudança de visual créditos: Ana Lourenço / Carlota Barrento / SAPO

A sua relação com o cabelo é igualmente intensa, pois ela sabe que a cor e o corte certos fazem toda a diferença. “Quando nós temos a cor de cabelo certa, ou pelo menos aquela que nos assenta bem, tudo fica melhor. A roupa fica melhor, a maquilhagem fica melhor”, diz com entusiasmo, explicando que o cabelo é uma extensão da sua personalidade e do seu estilo que considera ser mais clássico, neste momento.

Ao longo da sua trajetória, Mafalda também reflete sobre a evolução da moda e da beleza em relação à naturalidade e à representatividade. "Acho que estamos a voltar outra vez a um padrão em que a magreza é muito glorificada", explica, notando que este é um ciclo que sempre volta a ser presente. A consciência sobre como as tendências impactam o comportamento da sociedade é algo que a preocupa. “Acho que as pessoas estão mais atentas, mas também acho que são muito enganadas nesta altura", fazendo alusão aos filtros e edições de imagem muito usadas nas redes sociais.

Cláudio Pacheco e o segredo de um cabelo impecável

A transformação no visual de Mafalda Castro foi realizada por Cláudio Pacheco. A mudança aconteceu no Chiado Studio, o espaço de Cláudio, que foi o local escolhido para acompanhar de perto esta renovação de imagem, enquanto o SAPO Lifestyle foi convidado a acompanhar todo o processo de transformação. Cláudio revela que o tom Mocha Mousse, da coleção Dia Color Brunettes da L'Óreal Professionnel, que escolheu para Mafalda está em sintonia com as grandes tendências da estação: "Hoje fizemos uma mudança de visual na Mafalda Castro. Fomos nas grandes tendências de brunette mocha mousse", explica. O resultado foi um cabelo com um tom castanho mais claro, mais dimensional, e com mais brilho e textura.

Mafalda Castro e a evolução do seu estilo. Uma jornada de autoconhecimento e escolhas conscientes a propósito de uma mudança de visual créditos: Ana Lourenço / Carlota Barrento / SAPO

Cláudio fala sobre as tendências para as "brunettes" deste ano: "As castanhas estão de volta, temos reflexos para todos os gostos, desde os mais frios aos mais quentes, mais naturais, mais dourados. Conseguimos sempre personalizar para o tom ideal de cor, como fizemos com a Mafalda." O segredo de uma cor bem-sucedida, segundo o profissional, é o diagnóstico personalizado de cada cabelo. No caso de Mafalda Castro, optou por misturar tons frios e quentes para criar uma cor mais natural.

Cláudio Pacheco é hairstylist e colorista de Leiria, premiado aos 17 anos no Trend Vision Award e, em 2012, como melhor técnico de cor nacional. É diretor artístico do Chiado Studio em Lisboa, onde oferece serviços exclusivos como o Head Spa. Com mais de 15 anos de carreira, é embaixador da L'Oréal Professionnel Paris e formador internacional. Colaborou com figuras públicas e participou em editoriais para revistas como Vogue e GQ. Também apoia causas solidárias, como o "Love Cut", e tem sido referência nas tendências de cabelo, com projetos como a campanha "Flower Explosion" para Luís Carvalho ou o editorial "Evolution" para a revista Fucking Young.

O cabeleireiro também destaca a importância de usar produtos específicos para manter a cor e a saúde do cabelo. "Eu sou super fã da utilização da rotina completa de Metal Detox", revela Cláudio, fazendo alusão a uma gama da L'Óreal Professionnel, marca com a qual trabalha no seu cabeleireiro, explicando que esta linha ajuda a remover metais pesados dos fios e a manter a cor vibrante e o cabelo saudável. Cláudio aconselha, inclusive, a aplicação do shampoo nos meios e pontas, onde os metais se acumulam mais, para garantir que o cabelo se mantenha protegido e hidratado.

Quando o assunto é o cuidado diário com o cabelo, o cabeleireiro recomenda a utilização de máscaras nutritivas e protetores térmicos, essenciais para quem utiliza frequentemente ferramentas como secador ou prancha. "A utilização de um bom shampoo, uma grande máscara, e um protetor térmico é essencial para manter o cabelo saudável em casa", remata. Cláudio acredita que a rotina de cuidados com o cabelo deve ser tratada como o skincare, alternando entre diferentes produtos conforme as necessidades do cabelo.

Estilo com propósito e confiança

Hoje em dia, Mafalda Castro transmite uma abordagem mais madura e segura sobre a sua imagem e estilo. Por um lado menos arriscada nas escolhas, mas mais autêntica, a influenciadora reflete como a confiança que transmite está diretamente ligada ao conforto com o que veste e à importância de fazer escolhas que realmente reflitam quem é. A evolução do seu estilo vai muito além das tendências: é sobre encontrar peças e tons que a façam sentir bem, que transmitam confiança e que a ajudem a desempenhar o seu trabalho de forma autêntica.

Mafalda Castro e a evolução do seu estilo. Uma jornada de autoconhecimento e escolhas conscientes a propósito de uma mudança de visual créditos: Ana Lourenço / Carlota Barrento / SAPO

Em última análise, Mafalda Castro sabe que a sua imagem é uma parte fundamental da sua comunicação e do seu trabalho, mas também está ciente de que a naturalidade e a autenticidade são os alicerces para um estilo com propósito. E, como revela Cláudio Pacheco, o cuidado com o cabelo é uma extensão desse estilo, essencial para manter a confiança e a luminosidade, não só na aparência, mas também na forma como nos sentimos.