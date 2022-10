A febre da Marvel continua e a Havaianas acompanha a tendência. A marca brasileira apresenta sugestões que prometem agradar aos fãs da saga e de cada uma das suas personagens, trazendo opções indicadas para adultos, mas também para crianças.

Entre modelos como o Top Marvel Premium, a opções mais clássicas, como o modelo Top Marvel, a escolha é variada.

As Havaianas Top Marvel Premium estão disponíveis em duas opções: uma para quem prefere as aventuras do Homem-Aranha e outra para quem se deixou conquistar pelo Pantera Negra. Este modelo dá especialmente nas vistas pelo seu design, em tons mais escuros e elegantes.

Para quem prefere clássicos, existem várias opções: o modelo Top Marvel Classics faz as maravilhas dos fãs do Homem-Aranha, Capitão América ou dos Avengers, mas também é possível encontrar os mesmos personagens no modelo Top Logomania. O modelo Top Marvel também está disponível com estampagens de cenas e elementos icónicos de Eternals — a mais recente aventura da saga da Marvel —, dos filmes do Capitão América e do irreverente arqui-inimigo do Homem-Aranha, o Venom.

As Slide Marvel juntam todas as personagens no modelo conhecido pelo seu conforto e que, ao contrário do que estamos habituados na marca, é constituído por uma única faixa que une o chinelo de um lado ao outro.

Os mais pequenos também podem escolher as suas personagens favoritas, com os modelos Kids Max Marvel, para crianças, e Baby Marvel, para bebé.

Os preços começam nos 11,40€, já com promoção, e estão disponíveis na loja online.