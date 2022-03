A Teva celebra a primavera com a sua nova campanha "Strap In To", convidando-o a juntar-se às infinitas possibilidades e aventuras do exterior moderno. A campanha incentiva à exploração selvagem e inspira aqueles que anseiam por experiências e conexões, seja qual for a sua forma.

Para os entusiastas que procuram a aventura, esta coleção introduz um throwback nas novas sandálias, novas alças detalhadas e novos clássicos que evocam o explorador interior em todos nós.

Impulsionado pelo desempenho, com espírito de conforto e construído de forma sustentável, o recém-chegado desta temporada é o Zymic. Carinhosamente referido como o novo ícone moderno de Teva, o Zymic mistura diversas funções na forma mais simplista, enquanto usa a tecnologia topo de gama.

Num arranjo diversificado de cores suaves e arrojadas, prontas para a primavera, o Zymic oferece conforto para o estilo de vida ao ar livre moderno.

A cápsula Archival Revival evolui nesta estação com o Revive 95 Slide, um estilo descontraído, mas técnico. Embora saído do catálogo Teva de 1995, o Revive 95 Slide é muito mais do que uma simples re-edição, misturando a nostalgia profunda dos anos 90 com a moderna tecnologia de sandália desportiva para criar um estilo descontraído que ainda causa impacto.

créditos: Teva

Ainda no espírito do Archival Revival, a apresentação da nova coleção, reintroduz um favorito de 2010 - o Slide Universal, agora feito com materiais reciclados. Esta silhueta classicamente simples tem tudo o que se ama do Original Universal num pacote casual slip-on, pronto para os dias despreocupados do verão.

Alças coloridas, solas atualizadas e novas silhuetas

Com a moda e o conforto na vanguarda, o novo Hurricane Ampsole leva o clássico Hurricane XLT2 a novos patamares com uma sola exagerada.

As Flatforms e Originals para todos os géneros, voltam à vida com alças divertidas e inspiradas em piqueniques com cerejas, limas e flores, convidando os fãs a explorar os frutos do verão num cottagecore style.

Finalmente, a coleção termina com o Wyldland, uma visão retro inspirada no ténis clássico. Este ténis vegan apresenta conforto com uma parte superior ultra-macia da Tencel e uma sola robusta tanto em cores divertidas como neutras para completar todas as suas viagens de verão.